В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче Лиги конференций

В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций. Напомним, российский полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы не сможет принять участия в матче Лиги конференций с польским «Лехом». Всё дело в том, что Польша не пускает на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов.
«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице.
Для получения дополнительной информации рекомендуем вам обратиться непосредственно в клуб», – сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.
- 4 октября 2022
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