Италия запросила экстрадицию Робиньо из Бразилии. Он был осуждён на 9 лет за изнасилование

Министерство юстиции Италии направило запрос в Бразилию на экстрадицию бывшего нападающего мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо, сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что футболист вместе с другом Рикардо Фалькао в 2017 году были приговорены к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование, совершённое в Италии в 2013 году. Это произошло в одном из ночных клубов Милана, жертвой Робиньо стала 23-летняя девушка.
Робиньо вряд ли будет экстрадирован из Бразилии в Италию. Бразильцы не выдают своих граждан другим странам.
Отметим, что 38-летний футболист выступал в Италии за «Милан» с 2010 по 2014 год, в общей сложности проведя 104 матча и забив 24 гола. Робиньо завершил карьеру в 2020 году.
Как футболист может загубить карьеру?
- 4 октября 2022
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