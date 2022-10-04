Источник: Алаев будет назначен вице-президентом РФС 5 октября

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев в среду, 5 октября, будет по совместительству назначен вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщает «РБ Спорт».



Алаев был назначен президентом РПЛ в середине августа. По правилам РФС, глава РПЛ должен занимать пост вице-президента организации. Назначение состоится на заседании исполкома РФС 5 октября. Алаев также войдёт в бюро исполкома.



С 2012 года Алаев работал в РФС в должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а с 2019 года — генеральным секретарём. В феврале 2021 года Алаев стал президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но покинул должность при переходе на аналогичную должность в РПЛ.