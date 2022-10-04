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Источник: Месси станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года

Источник: Месси станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года
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Аргентинский журналист Вероника Брунати сообщила, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет игроком «Барселоны» летом 2023 года.

«1 июля 2023 года Лионель Месси станет игроком «Барселоны», — написала Брунати в одной из своих соцсетей.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

В «Барселоне» Месси выступал с 2003 по 2021 год, проведя за клуб 835 матчей и забив 709 голов. В составе испанского клуба он выиграл 10 чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?

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