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Гол и результативный пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить в гостях «Аякс»

Гол и результативный пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить в гостях «Аякс»
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Итальянский «Наполи» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 6:1. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

В составе победителей голами отметились Джакомо Распадори (дубль), Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Джованни Симеоне, а также грузинский вингер Хвича Кварацхелия на 63-й минуте встречи. Также на его счету одна голевая передача. Единственный гол в составе «Аякса» забил Мохаммед Кудус.

«Наполи» занимает первое место в группе А, набрав девять очков после трёх встреч. «Аякс» — на третьей строчке, заработав три балла. В следующей игре турнира команды также встретятся между собой. Матч пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Арманда Марадона» в среду, 12 октября.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 6
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Кудус – 9'   1:1 Распадори – 18'   1:2 Ди Лоренцо – 33'   1:3 Зелиньски – 45'   1:4 Распадори – 47'   1:5 Кварацхелия – 63'   1:6 Симеоне – 81'
Удаления: Тадич – 73' / нет
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