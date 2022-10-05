Главный тренер «Шахтёра» высказался о предстоящем матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»

48-летний хорватский специалист Игор Йовичевич высказался о предстоящей выездной игре 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с мадридским «Реалом».

«Абсолютно хорошее настроение у команды. Мы готовы к завтрашней встрече. Минувшая игра чемпионата добавила нам и уверенности, и хороших эмоций, чтобы ехать в Мадрид на такой ответственный матч Лиги чемпионов с лучшим клубом в мире. В футболе всё возможно, и мы надеемся на свой шанс завтра в Лиге чемпионов.

В принципе, все готовы к матчу. Небольшое повреждение у Тотовицкого, который не сможет принять участия в игре. Все остальные готовятся.

Мы все осознаём то, какая ответственность на нас в такой ситуации, понимаем, что представляем Украину в мире. С самого начала специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») я понимал всю сложность положения в стране. Но «Шахтёр» – это важная команда, особенно на востоке Украины, как «Реал» в Испании. И каждый день, разговаривая с футболистами, преодолевая препятствия, мы понимаем, что мы не только игроки, но и люди – у каждого из нас есть семьи, друзья, поэтому все мы переживаем и ищем силы. Хотим, чтобы наши болельщики гордились нами, и постараемся подарить им эти эмоции», — приводит слова Йовичевича Sport.ua.

Напомним, после двух туров «Шахтёр» занимает второе место в группе F, набрав четыре очка. В 1-м туре «горняки» разгромили на выезде «РБ Лейпциг» (4:1), а затем сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) дома.