«Клубы воспользовались нашей ситуацией». В «Шахтёре» высказались об уходе иностранцев

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о составе донецкой команды.
«У нас было 14 иностранцев, рыночная стоимость которых составляла от € 150 до 200 млн. Им было разрешено уйти в аренду без замораживания их контрактов. У Соломона и Тете было полтора года контракта, они перешли в «Фулхэм» и «Лион». Когда они вернутся, у них останется всего шесть месяцев соглашения с нами. Это неприемлемо.
Все говорили, что собираются помочь нам, что им не нужны наши игроки бесплатно. Однако есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего не происходит просто так, оно вернётся к вам.
Возможно, мы потеряли определённую идентичность, но Мудрик лучше всех бразильцев, которые ушли. Только один иностранец, Лассина Траоре, решил остаться. Я разговаривал с его матерью, и она сказала ему: «Ты должен быть с «Шахтёром» в это трудное время». Он заслуживает всего моего восхищения и уважения», — приводит слова Срны Marca.
- 4 октября 2022
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