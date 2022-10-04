«Клубы воспользовались нашей ситуацией». В «Шахтёре» высказались об уходе иностранцев

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о составе донецкой команды.

«У нас было 14 иностранцев, рыночная стоимость которых составляла от € 150 до 200 млн. Им было разрешено уйти в аренду без замораживания их контрактов. У Соломона и Тете было полтора года контракта, они перешли в «Фулхэм» и «Лион». Когда они вернутся, у них останется всего шесть месяцев соглашения с нами. Это неприемлемо.

Все говорили, что собираются помочь нам, что им не нужны наши игроки бесплатно. Однако есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего не происходит просто так, оно вернётся к вам.



Возможно, мы потеряли определённую идентичность, но Мудрик лучше всех бразильцев, которые ушли. Только один иностранец, Лассина Траоре, решил остаться. Я разговаривал с его матерью, и она сказала ему: «Ты должен быть с «Шахтёром» в это трудное время». Он заслуживает всего моего восхищения и уважения», — приводит слова Срны Marca.