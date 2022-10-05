Кварацхелия: мечты сбываются! Я играю в Лиге чемпионов и забил гол

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Его команда выиграла со счётом 6:1, а сам грузин отметился дебютным голом в турнире.



«Могу сказать, что мечты сбываются! Я играю в Лиге чемпионов, плюс сегодня забил. Очень счастлив. Но самое важное заключается в том, что команда одержала победу. «Аякс» провёл не самый лучший матч, однако это очень хорошая команда. У них отличные игроки. Они продолжат бороться, и я желаю им удачи.



Ди Лоренцо признан лучшим игроком матча? Он заслуживает этой награды, потому что очень важен для «Наполи». Он – великий человек, великий капитан и великий футболист», – приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.



В текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.