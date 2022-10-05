Что это было?! Хвича уничтожил самую безбашенную команду Лиги чемпионов

От «Аякса» ждали борьбы за плей-офф, а «Наполи» приехал в Амстердам и забил шесть.

Лига чемпионов, спасибо тебе за такие матчи! В группе A многие прогнозировали первое место «Ливерпуля», а борьбу за вторую путёвку в плей-офф отводили «Аяксу» и «Наполи». Первая встреча этих команд прошла в Амстердаме и подарила результат, который вряд ли хоть кто-то ожидал. Ну серьёзно, что это было?!

Этот матч даже начался эпично. «Наполи» при розыгрыше мяча с центра поля так ломанулся вперёд, что в момент касания несколько человек были на чужой половине поля. Пришлось разводить заново.



Голы пошли сразу. «Аякс» попёр на ворота, и Мохаммеду Кудусу повезло оказаться на пути удара партнёра. Мяч от него залетел в ворота.

«Наполи» нужно было отвечать, но поначалу команде Лучано Спаллетти не хватало скорости в атаке. Кварацхелия не сверкал, хотя моменты у него всё же были. Можно было красиво забивать, когда после паса-подставы от 38-летнего вратаря Ремко Пасвера и удачного прессинга Хвича бил из-за штрафной, но мяч пролетел рядом с девяткой.



По игре «Аякса» было понятно, что гол «Наполи» — вопрос времени. Амстердамцы очень рискованно выводили мяч низом от ворот и не обращали внимания на прессинг соперника. В итоге они допрыгались, и на 18-й минуте «Наполи» прорвало. Матиасу Оливере дали подать, а Дейли Блинд упустил Джакомо Распадори. Удар головой — 1:1.

Гол «Наполи» ничему не научил «Аякс». Моменты продолжали возникать, в том числе у Хвичи. В одном из эпизодов он замыкал прострел, а после отскока в прыжке добивал, но вратарь прыгнул на удар. А через несколько минут Кварацхелия запорол шикарную возможность. Партнёры были свободны в суперпозициях, но Хвича откровенно пожадничал и очень неудачно пробил.

Зато после этого Кварацхелия сразу же исправился. После розыгрыша углового Хвича идеально подал на Джованни Ди Лоренцо, а тот замкнул головой.

Гол Хвичи Кварацхелии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Аяксу» в ситуации, когда победный счёт сменился на проигрышный, а в игре очевидные проблемы, не помешал бы перерыв. Но команда до него не дотерпела, и это закономерно. «Аякс» играл в совершенно отмороженный футбол, который приносил остроту впереди, но явно не оправдывал риск. Посудите сами: Пётр Зелиньски забил, убежав один на один с центра поля.

Второй тайм только начался, а «Наполи» сразу же забил четвёртый. Вратарь Пасвер снова подставил защитников рискованной передачей, а Распадори оформил дубль.

За полчаса до конца матча Хвича снова оказался в центре внимания, но в этот раз это не было связано с атакой. Вингеру «Наполи» сильно досталось от Душана Тадича, который, несмотря на наличие жёлтой карточки, прилетел ему шипами в кость голеностопа. Судья серба простил, а Кварацхелия в итоге пришёл в себя и вернулся в игру.



На 63-й минуте «Наполи» снова наказал «Аякс» за бардак в обороне. На этот раз Хвича забил сам, разыграв с партнёром простую стенку. И сразу ушёл на замену.

Спустя 10 минут Тадич всё-таки удалился. Душан смачно отмахнулся по лицу Элифу Элмасу и получил вторую жёлтую. У судьи просто не было выбора — простить Тадича во второй раз было бы слишком большой щедростью.



«Аякс» продолжал бездумно нестись вперёд, наплевав на оборону. Как следствие, на 81-й минуте у «Наполи» залетел шестой гол. На этот раз защитники упустили Джованни Симеоне.

Если думаете, что шесть пропущенных мячей что-то изменили в игре «Аякса», то ошибаетесь. «Наполи» продолжил создавать момент за моментом и при лучшей реализации мог доводить количество голов до двузначных чисел. Но «Аяксу» повезло.

Представить себе 1:6 на табло перед матчем было трудно, но, учитывая ход игры, результат закономерен. «Аякс» показал самый безбашенный футбол в Лиге чемпионов и был наказан. А если вспомнить, что «Наполи» перед этим дома разобрался с «Ливерпулем», то амстердамцам с их авантюрами, видимо, остаётся рассчитывать только на третье место и выход в Лигу Европы. Может, там такая игра принесёт успех?