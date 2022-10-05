Юрий Сёмин: моя тренерская карьера не завершена

Бывший наставник московского «Локомотива» и ряда других клубов Юрий Сёмин рассказал о том, что ещё не завершил карьеру тренера.
«Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать», – приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
75-летний Сёмин находится без клуба ровно год. 25 сентября 2011-го он покинул «Ростов», во главе которого провёл семь матчей. В них команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.
Наибольшее количество матчей в тренерской карьере Юрий Сёмин провёл с «Локомотивом» – 782. С железнодорожниками он трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2018), шесть раз становился обладателем Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019), трижды – обладателем Суперкубка России (2003, 2005, 2019).
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