Юрий Сёмин отказался комментировать возможное возвращение в «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не ответил на вопрос о возможном возвращении в команду.
«Готов ли я (вернуться в «Локомотив»? – Прим. «Чемпионата»). Давайте не будем говорить на эту тему», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Под руководством 75-летнего Сёмина «Локомотив» провёл 782 матча. В московской команде специалист выиграл 12 трофеев внутри России.
Напомним, сегодня, 1 октября, «Локомотив» проиграл «Оренбургу» (2:4) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), увеличив свою серию из поражений до четырёх матчей. Сейчас железнодорожники с девятью очками в 11 матчах занимают в турнирной таблице 12-е место.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи» (8 октября).
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