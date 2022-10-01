Юрий Сёмин отказался комментировать возможное возвращение в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не ответил на вопрос о возможном возвращении в команду.

«Готов ли я (вернуться в «Локомотив»? – Прим. «Чемпионата»). Давайте не будем говорить на эту тему», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Под руководством 75-летнего Сёмина «Локомотив» провёл 782 матча. В московской команде специалист выиграл 12 трофеев внутри России.

Напомним, сегодня, 1 октября, «Локомотив» проиграл «Оренбургу» (2:4) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), увеличив свою серию из поражений до четырёх матчей. Сейчас железнодорожники с девятью очками в 11 матчах занимают в турнирной таблице 12-е место.



В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи» (8 октября).