Оливье Жиру: я сделал всё возможное, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Франции

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своих шансах на попадание в состав сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Не могу точно оценить свои шансы на попадание в заявку сборной на чемпионат мира. Я показал то, что должен был показать. Я сделал всё возможное, чтобы попасть на турнир. Теперь я сконцентрирован на «Милане».



Конечно, я хотел бы сыграть на чемпионате мира и побить рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции. Но приоритет — это защита титула. Если я смогу сравняться с Тьерри или обойти его, это будет отличным бонусом», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Напомним, чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Франция поедет на турнир в качестве действующего победителя турнира.