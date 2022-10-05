Оливье Жиру: я сделал всё возможное, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Франции

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своих шансах на попадание в состав сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Не могу точно оценить свои шансы на попадание в заявку сборной на чемпионат мира. Я показал то, что должен был показать. Я сделал всё возможное, чтобы попасть на турнир. Теперь я сконцентрирован на «Милане».
Конечно, я хотел бы сыграть на чемпионате мира и побить рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции. Но приоритет — это защита титула. Если я смогу сравняться с Тьерри или обойти его, это будет отличным бонусом», — приводит слова Жиру L'Equipe.
Напомним, чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Франция поедет на турнир в качестве действующего победителя турнира.
- 5 октября 2022
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