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Париж и ещё пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре

Париж и ещё пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре
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Шесть французских городов будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Ge.globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

Сообщается, что Париж Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира. Это решение является актом протеста против Катара, принимающей страны чемпионата мира по футболу.

Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал данное решение условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспектах.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, ранее национальную команду России не допустили к чемпионату Европы – 2024.

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