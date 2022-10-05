Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что в клубе нет задержек по зарплате

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал предположение комментатора Константина Генича о том, что в самарской команде есть задержки по зарплатам игроков.
«Константин Генич — уважаемый комментатор и специалист, следим за его работой с большим интересом. Конечно, Константин глубоко погружён в российский футбол и обладает большим количеством разной информации. В своём комментарии он уточнил, что именно предполагает, а не утверждает, что в нашем клубе есть задержки зарплаты. Но это и правда только предположения. На самом деле в «Крыльях» нет задержек зарплат уже 3,5 года. И сотрудникам, и футболистам всё выплачивается в срок, никаких проблем с этим в клубе нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее Генич предположил, что, помимо самарской команды, задолженности перед игроками также могут быть в «Сочи» и «Факеле». Об этом комментатор заявил в одном из видео YouTube-канала «Вышли».
- 5 октября 2022
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:00