Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что в клубе нет задержек по зарплате

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал предположение комментатора Константина Генича о том, что в самарской команде есть задержки по зарплатам игроков.

«Константин Генич — уважаемый комментатор и специалист, следим за его работой с большим интересом. Конечно, Константин глубоко погружён в российский футбол и обладает большим количеством разной информации. В своём комментарии он уточнил, что именно предполагает, а не утверждает, что в нашем клубе есть задержки зарплаты. Но это и правда только предположения. На самом деле в «Крыльях» нет задержек зарплат уже 3,5 года. И сотрудникам, и футболистам всё выплачивается в срок, никаких проблем с этим в клубе нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Генич предположил, что, помимо самарской команды, задолженности перед игроками также могут быть в «Сочи» и «Факеле». Об этом комментатор заявил в одном из видео YouTube-канала «Вышли».