Судья Федотов: почему Кайо не удалили в матче с «Крыльями»? Давайте тогда всех на полиграф

Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал работу Алексея Сухого в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«На 38-й минуте Сухой не показал жёлтую карточку Литвинову, и включился VAR. Карасёв посмотрел повтор и сказал Сухому, что жёлтая была показана не тому игроку. А тот не согласился — дескать Кайо шёл куда-то с локтем. Но это не так, был обычный фол. А вот Литвинову Сухой забыл показать карточку, хотя находился в трёх метрах. Это просто цирк!



На 51-й минуте Сухой не показал вторую жёлтую Кайо за грубую игру. Арбитр пропустил фол — футболист «Крыльев» сыграл рукой, которая находилась в неестественном положении. А Кайо в него врезался. Вопросов нет: за безрассудные действия игрока «Краснодара» нужно наказать жёлтой карточкой. Сухой решил не удалять Кайо и не назначать штрафной в пользу «Краснодара». Хорошо, но если ты назначаешь штрафной в пользу «Крыльев», то сам бог велел показать Кайо вторую жёлтую карточку. Кайо вообще сделал всё, чтобы удалиться. И на 86-й минуте Сухой снова не показал ему вторую жёлтую за грубую игру. Кто-нибудь мне может объяснить, что это? Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока «Краснодара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.