«РБ Лейпциг» набрал первые очки в ЛЧ, обыграв «Селтик» в домашней встрече

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» принимал шотландский «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Хозяева матча попытались отличиться уже на 19-й минуте встречи — гол забил нападающий Кристофер Нкунку, однако после проверки повтора системой VAR забитый мяч отменили. Через восемь минут француз снова отличился, и на этот раз гол засчитали, ассистировал ему Андре Силва. На 47-й минуте нападающий шотландцев Жоау Филипе сумел сравнять счёт после передачи Киого Фурухаси. На 64-й минуте Андре Силва снова вывел хозяев вперёд, пас ему отдал Доминик Собослаи. Через 13 минут Силва оформил дубль и укрепил преимущество своей команды (голевая на счету Мохамеда Симакана). Итого встречи — победа немецкой команды со счётом 3:1.

После этой встречи «РБ Лейпциг» набрал первые очки в текущем сезоне Лиги чемпионов и поднялся на третью строчку группы F. «Селтик», в свою очередь, опустился на последнее место, у них одно очко.