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Мать румынского футболиста обвинила экс-тренера сборной Мальты в домогательствах к сыну

Мать румынского футболиста обвинила экс-тренера сборной Мальты в домогательствах к сыну
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Мать румынского футболиста Рэзвана Попы обвинила отстранённого тренера сборной Мальты Дэвиса Манджу в домогательствах к сыну. Ранее специалиста заподозрили в сексуальных домогательствах к своим футболистам. После этого 48-летнего итальянца отстранили от работы.

Александра Попа, мать футболиста, заявила, что Манджа домогался к её сыну, когда они вместе работали в команде университета Крайовы в Лиге 1. По словам Александры, которые приводит Times of Malta, итальянский тренер сказал её сыну, чтобы они вместе смотрели порнофильм. Затем специалист начал мастурбировать перед игроком.

По словам женщины, её сын после этого инцидента оказался в депрессии. В дальнейшем он быстро покинул клуб. В общей сложности Попа провёл за команду 24 матча. Что касается Манджи, то он работал с «Крайовой» с мая 2017 по апрель 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Румынии.

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