Дмитрий Булыкин рассказал, за счёт чего Хвича Кварацхелия быстро адаптировался в «Наполи»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Накануне, 4 октября, экс-полузащитник «Рубина» забил дебютный мяч в Лиге чемпионов. Он помог своей команде разгромить «Аякс» в гостях со счётом 6:1.

«Всё благодаря мотивации, стимулу и работоспособности. В Италии никто не будет смотреть на твои былые заслуги, потому что там всё надо доказывать на каждой тренировке. У Хвичи сумасшедшая работоспособность, а самое главное — доверяет главный тренер.

Не всегда так бывает, но, видимо, Хвиче удалось заслужить доверие Спаллетти. Важно, чтобы на него не повлияли травмы, быт и зимняя пауза. Надеюсь, он не будет сбавлять обороты и продолжит радовать своей игрой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.