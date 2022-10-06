«Могли забить больше, чем два гола». Анчелотти высказался о матче с «Шахтёром»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтёром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1 на «Сантьяго Бернабеу»).
«Я доволен. Команда хорошо играла, прессинговала, комбинировала в атаке. У нас было больше возможностей. Могли забить больше, чем два гола, но не получилось. Однако важно, что эти моменты мы создавали. Мы делали в атаке впечатляющие вещи, играли зрелищно.
Команда расслабляется, когда может расслабиться. Мы вели в счёте 2:0, игра была контролируемой. Да, конечно, важна интенсивность, но постоянно её держать невозможно. «Реал» действовал очень хорошо. Чуть сбавили обороты, полагая, что игра комфортная. В перерыве я сделал ребятам предупреждение, сказав, что матч ещё не окончен. Так или иначе, мы дали сопернику только один шанс», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
На 13-й минуте Родриго забил первый гол «сливочных», а на 28-й ассистировал другому бразильцу – Винисиусу Жуниору. «Шахтёр» сократил разрыв в счёте на 39-й минуте, когда Александр Зубков «ножницами» замкнул подачу Богдана Михайличенко. У «Реала» после трёх туров девять очков, у «Шахтёра» – четыре, у «РБ Лейпциг» – три, у «Селтика» – одно.
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