Газизов объяснил выход Плиева на матч «Уфы» в футболке родного брата

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инцидент, который произошёл во время матча клуба в Кубке России. В матче 1/32 финала с командой «Кубань Холдинг» (1:0) защитник «Уфы» Заурбек Плиев вышел на поле в футболке брата, Константина. Он заклеил букву К на спине.



«Техническая ошибка с обеих сторон. Она связана с тем, что электронная заявка идёт, а там ошибка произошла. Когда он выходил на игру, выходил уже под своим номером. А в заявке почему-то были перепутаны номера братьев, именно в электронной.



А какое наказание может быть? Все знали, что это Заурбек Плиев, все всё понимали. Если техническая ошибка происходит, к клубу это не имеет никакого отношения. Клуб сделал всё возможное, чтобы футболист сыграл: нашли майку, переделали. Бывает такое, ничего страшного. Не надо вокруг этого что-то искать. Обычная техническая ошибка», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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