В КДК отреагировали на выход на поле игрока «Уфы» Плиева в футболке родного брата

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал инцидент, который произошёл во время матча «Уфы» в Кубке России. В матче 1/32 финала с командой «Кубань Холдинг» защитник «Уфы» Заурбек Плиев вышел на поле в футболке брата, Константина. Он заклеил букву К на спине.



«Я не приверженец сослагательных наклонений. Я понял, о каком случае вы спрашиваете. Посмотрим протокол и рапорт делегата и вернёмся к этому вопросу. Сейчас преждевременно комментировать что-либо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Пока неизвестно, будет ли каким-либо образом наказан Плиев и сама «Уфа» за такое действие. Примечательно, что Заурбек вышел под номером 3, под которым играет Константин.