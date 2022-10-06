Кечинов: сейв Сафонова в матче с «Крыльями Советов» — уровень звёздных вратарей

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил спасение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Сафонов сейчас лучший вратарь нашего чемпионата. Но я бы отметил ещё Худякова, который неплохой и очень талантливый вратарь. Но ему ещё далековато до Сафонова, поэтому номер один в чемпионате именно Матвей.
Сафонов очень здорово играет в рамке. За счёт своих габаритов он здорово играет на выходах, реакция у него отменная. В последней игре, с «Крыльями Советов», Матвей потащил просто сумасшедший мяч. Такой сейв — уровень самых мировых и звёздных вратарей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.
- 6 октября 2022
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