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Вратарь Хайкин не спас «Будё-Глимт» от разгромного проигрыша «Арсеналу» в ЛЕ

Вратарь Хайкин не спас «Будё-Глимт» от разгромного проигрыша «Арсеналу» в ЛЕ
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, где «Арсенал» принимал норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

«Канониры» открыли счёт уже в середине первого тайма. На 23-й минуте встречи отличился нападающий Эдди Нкетиа после передачи Кирана Тирни. Ровно через пять минут «Арсенал» укрепил своё преимущество — на этот раз гол забил защитник Роб Холдинг после передачи атакующего полузащитника Фабиу Виейры. Оставшуюся часть встречи подопечные Микеля Артеты провели в удобном для себя темпе, благодаря чему смогли сохранить добытый гандикап. На 85-й минуте Фабиу Виейра после передачи Габриэла Жезуса установил итоговый счёт встречи — 3:0.

Лига Европы. Группа A. 3-й тур
06 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Нкетиа – 23'   2:0 Холдинг – 28'   3:0 Виейра – 84'
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