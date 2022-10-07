Бывший игрок «Спартака» Кузнецов: украинские команды ложились под Киев

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Евгений Кузнецов вспомнил соперничество с киевским «Динамо» в 1980-х годах.



«Мы состязались с киевским «Динамо», когда остальные украинские команды — «Шахтёр», «Днепр», «Металлист» — под них ложились. Киев начинал сезон с +6-8 очков. А «Спартак», наоборот, все хотели победить. Мы же народная команда. При таких раскладах семь медалей за восемь лет — это просто фантастика.



Тогда матчи не транслировались, как сейчас. Не помню, чтобы в прямом эфире смотрел в Тарасовке какую-то игру киевлян. Но слухи такие ходили. Все знали. Это же политика. «Динамо» было правительственным клубом Украины. Остальные ложились — это однозначно», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Евгением Кузнецовым читайте на «Чемпионате»: