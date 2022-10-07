Чемпион ОИ Кузнецов — о бане России: как спортсменам кормить свои семьи?

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Евгений Кузнецов выразил мнение, что российские спортсмены не должны страдать из-за происходящего в мире. В связи с политической ситуацией российским спортсменам запретили участвовать на международных турнирах.



«Моё мнение: спорт не должен страдать от этого. Мне очень жалко, что сейчас все российские спортсмены наказаны и не могут принимать участие в международных соревнованиях. Это, я считаю, очень глупо и неправильно. Как им теперь кормить свои семьи? На мой взгляд, политика не должна касаться спортсменов», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Евгением Кузнецовым читайте на «Чемпионате»: