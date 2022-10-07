Определены все пары 5-го раунда Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 7 октября, состоялась жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, с предыдущей стадии в турнире принимают участие команды Мелбет Первой лиги.
Все пары 5-го раунда Пути регионов:
«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань)
«Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)
«Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск)
«Уфа» — «Динамо-Брянск»
«Камаз» (Набережные челны) — «Енисей» (Красноярск)
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Владивосток)
«Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург)
Действующим обладателем Фонбет Кубка России является «Спартак», обыгравший в финале турнира московское «Динамо». Финал турнира состоится 11 июня на стадионе «Лужники».
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