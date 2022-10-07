Тренера американской женской команды обвинили в мастурбации перед футболисткой

Футбольный тренер из Северной Ирландии Кристи Холли был обвинён в домогательствах к футболистке, сообщает Daily Star. По данным издания, специалиста обвиняют в неподобающих действиях, совершённых в период, когда он работал в США.



Холли — известный специалист. Он входил в тренерский штаб сборной США, выигравшей чемпионат мира.



Издание со ссылкой на юридическую фирму в Атланте сообщает, что тренер домогался к Эрин Симон, которая сейчас играет за «Лестер Сити» в Англии. Ранее она выступала за «Расинг Луисвиль», где и произошёл инцидент. Тренер отправлял ей фото эротического содержания, трогал её за интимные места, а также мастурбировал перед ней.



В дальнейшем спортсменка покинула команду. Сам специалист также ушёл из клуба. Сейчас в отношении него ведётся расследование.