Гогниев прокомментировал поражение в игре с «Уралом»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в игре 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке поднабрать очки. В принципе второй тайм очень удачный. Первый тайм неудачный в связи с тем, что вышли в четыре защитника, попробовали удивить команду. Хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол и неудачно складывались момент за моментом. Перестроились, подняли фланги, что-то стало получаться. Во втором тайме, по игре, если брать по моментам, наиграли как минимум на один гол… Были моменты и у «Урала», значит, результат закономерный.

Мы думаем, что неординарный розыгрыш стандартных положений даёт плоды. Долгов во втором эпизоде чуть-чуть не дошёл… Как-то так получилось, что к тому штрафному, который мы наигрывали, соперник был готов, поставил футболистов.



Что касается стандартов — этому надо уделять внимание. К сожалению, у нас не хватает времени уделять этому столько внимания, сколько хотелось бы. Делаем это дозированно.



Хочется сказать про «Урал». Я играл в команде четыре года. Меня с ней связывают очень тёплые отношения, мы выходили в Премьер-Лигу. И сейчас клуб развивается. Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку и пожелать «Уралу» всего наилучшего. А нам, конечно, в ближайшее время хочется побед», — цитирует Гогниева пресс-служба клуба.