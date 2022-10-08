Защитник ЦСКА Роша: в России очень сильный и боевой чемпионат

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, который отметился голом в игре с московским «Динамо» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1), рассказал о своих оборонительных навыках, а также поделился мнением о силе чемпионата.

«Я доминировал в воздухе? Это моя сильная сторона и характерная черта. Этим я занимаюсь и во время тренировочного процесса. Когда наступает матч, всё наработанное мастерство я пытаюсь переносить с собой в игру. Игра головой – моя сильная сторона



Чувствую ли, что в России легко и я доминирую? Не согласен. В России очень сильный и боевой чемпионат. Необходимо всегда держать концентрацию до предела, выкладываться на полную и быть крайне прилежным. И только тогда общекомандной работой и действиями можно достигать успеха», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.