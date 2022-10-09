Мележиков: слова Ткаченко? Бакаев — игрок «Зенита». Давайте забудем эту историю

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слова Германа Ткаченко, агента полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Ранее Ткаченко заявил, что московский клуб не был заинтересован в сохранении футболиста.

«Слова Ткаченко? Бакаев — игрок «Зенита». Давайте уже забудем эту историю», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Бакаев является воспитанником московского «Спартака». В 2022 году 26-летний полузащитник перешёл в санкт-петербургский «Зенит», подписав контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Зенит» в 12 матчах набрал 30 очков и занимает первое место в таблице РПЛ.