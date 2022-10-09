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Арбитр Федотов: никакой красной карточки в матче «Спартака» Зотов не заслужил

Арбитр Федотов: никакой красной карточки в матче «Спартака» Зотов не заслужил
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с участием защитника «Крыльев Советов» Георгия Зотова в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1, перерыв).

«Никакой красной карточки Зотов не заслужил. Да, шипы и колено, но тут не было умысла, не было додавливания. Удивительно, но судья во всём разобрался, хотя на Казарцева это не похоже. Большой вопрос к Сиденкову, зачем он звал Казарцева смотреть повтор, ведь это не явная и очевидная ошибка.

Также важно, что комментаторы ввели всех в заблуждение. Никакого пенальти там быть не могло, потому что изначально у Джикии был офсайд. Правильное решение: положение вне игры и жёлтая карточка Зотову», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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