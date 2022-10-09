Роман Терюшков объявил об уходе из «Химок»

Депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки». Он подчеркнул, что, несмотря на потерю статуса члена наблюдательного совета, всё равно будет продолжать болеть за подмосковную команду. Также Терюшков высказался о причинах своего решения.

«Наблюдал я долго, как клуб терзают клешни околофутбольной тусовки, как происходят интриги по смене достойных тренеров путём постановок и мигом, шантажом, навязываются никакущие пляжные «специалисты» с отходными на максималках, как растаскивается каждая копейка воронами из этой самой тусовки.

Наш футбол, к сожалению, погряз в посредниках, их деятельность в конце 2016 года зачем-то даже зарегламентировали. Все непрозрачные схемы футбола построены на футбольных агентах. Их деятельность не несёт никакого развития, а значит, должна быть запрещена либо жестко зарегулирована. Только тогда остановится коммерческий бизнес-проект и ему на смену придёт по-настоящему народный футбол.

«Химки» окрепли с приходом нового топ-менеджмента, я верю и в них, и в дружную команду футболистов и очень надеюсь на то, что парни выполняют достойно свою работу, без оглядки на различных агентов.

Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу. «Химки», только вперёд!» — написал Терюшков в своём телеграм-канале.