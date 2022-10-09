«Ференцварош» Черчесова уверенно обыграл «Дебрецен» в матче чемпионата Венгрии

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 10-го тура венгерской Высшей лиги, в котором «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, принимал «Дебрецен». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте встречи, когда полузащитник Балинт Вечей уверенно реализовал голевой момент. Несмотря на попытки гостей перевернуть ход встречи, удачливее оказались футболисты «Ференцвароша». На 56-й минуте хавбек хозяев Кристоффер Закариассен укрепил преимущество своей команды. Финальный свисток арбитра сигнализировал об уверенной победе «Ференцвароша» — 2:0.

После этой встречи команда Станислава Черчесова вернулась на первую строчку чемпионата страны, набрав 21 очко после восьми встреч. «Дебрецен» остался на восьмом месте, у команды в активе 10 очков.

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»