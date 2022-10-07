Черчесов — о разгромном поражении в Белграде: удивило, что мы перестали играть при 0:1

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал исход матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Сербы победили на своём поле со счётом 4:1.
«Мы заслуженно потерпели поражение. Игра шла хорошо до первого гола соперника, но он был забит с пенальти, а это сбило наш темп. Такого не должно быть, но таков футбол. Я не могу выделить что-то, что удовлетворило бы меня. Мы должны быть лучше буквально во всём через неделю.
Что действительно удивило в сегодняшнем матче, так это то, что мы перестали играть при счёте 0:1, остановились. На таком высоком уровне важен каждый гол, в каждой встрече. Мы не должны останавливаться в таких ситуациях – нужно продолжать показывать командную игру. И побеждать в будущем мы будем только за счёт командных действий.
Удивила ли чем-то «Црвена Звезда»? Нет, ничего такого не было. Мы хорошо знаем их игру. Однако в этот раз оставляли сопернику слишком много свободного пространства. На таком уровне это влечёт за собой неприятные последствия», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
- 7 октября 2022
-
01:59
-
01:53
-
01:41
-
01:39
-
01:19
-
01:13
-
00:57
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:17
- 6 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:41