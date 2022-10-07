Черчесов — о разгромном поражении в Белграде: удивило, что мы перестали играть при 0:1

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал исход матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Сербы победили на своём поле со счётом 4:1.



«Мы заслуженно потерпели поражение. Игра шла хорошо до первого гола соперника, но он был забит с пенальти, а это сбило наш темп. Такого не должно быть, но таков футбол. Я не могу выделить что-то, что удовлетворило бы меня. Мы должны быть лучше буквально во всём через неделю.



Что действительно удивило в сегодняшнем матче, так это то, что мы перестали играть при счёте 0:1, остановились. На таком высоком уровне важен каждый гол, в каждой встрече. Мы не должны останавливаться в таких ситуациях – нужно продолжать показывать командную игру. И побеждать в будущем мы будем только за счёт командных действий.



Удивила ли чем-то «Црвена Звезда»? Нет, ничего такого не было. Мы хорошо знаем их игру. Однако в этот раз оставляли сопернику слишком много свободного пространства. На таком уровне это влечёт за собой неприятные последствия», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».