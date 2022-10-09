«Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2 по ходу матча

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли «Ростов» и «Краснодар». Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 3:2.

На первых секундах Олусегун получил мяч, приблизился к штрафной и пробил под дальнюю штангу, открыв счёт в матче и забив один из самых быстрых голов в РПЛ. На 31-й минуте Сперцян воспользовался свободой по центру, дотащил мяч практически до линии штрафной, сделал пас Кордобе, и Джон нанёс прицельный удар в угол ворот.



Дальше забивал лишь «Ростов». На 51-й минуте Уткину дали пробить в касание из центра штрафной, мяч рикошетом от ноги защитника упал на голову Сильянову, который с близкого расстояния не промахнулся. На 57-й минуте Комличенко ворвался в штрафную «Краснодара», где получил по ногам от Кайо. Это привело не только к пенальти, но и к второй жёлтой карточке для защитника «быков». Полоз уверенно пробил с «точки» в правый от себя угол ворот. Сафонов не угадал направление удара. Это пятый реализованный пенальти Дмитрия в нынешнем сезоне. На 75-й минуте Миронов с острого угла пробил низом в касание, а Сафонов откровенно не выручил, пропустив мяч под руками.

«Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» (21) — пятый.