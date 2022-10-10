Тен Хаг оценил выступление Каземиро за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выступлении 30-летнего бразильского хавбека Каземиро в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).
«У Каземиро есть опыт. Даже после небольшой ошибки он оставался собранным, он делает правильные вещи. Он оказывает огромное влияние на игру, выигрывая так много мячей и всегда находясь на хороших позициях для приёма, перехвата, передачи, он был действительно важен в моменте с голом. Хорошая игра с мячом, хороший пас на Криштиану и хорошее окончание встречи», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
Напомним, переход Каземиро из мадриского «Реала» обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 70,65 млн. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года. До встречи с «Эвертоном» хавбек чуть более чем за месяц в новом клубе появился в стартовом составе лишь дважды, и оба раза в Лиге Европы – с «Реалом Сосьедад» (0:1) и кипрской «Омонией» (3:2).
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