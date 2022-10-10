Лоран Блан: ситуация в «Лионе» сложная, но я счастлив быть здесь

Новый главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан прокомментировал свое назначение на этот пост в рамках посвященной этому пресс-конференции.

«Я очень счастлив быть здесь. Да, действительно, ситуация сложная, непростая, но в целом я доволен», — приводит слова французского специалиста L'Equipe.

Блан ответил на вопрос о возможных переходах в зимнее трансферное окно: «До январского трансферного окна предстоит много матчей, сейчас нет смысла об этом думать. Мы будем работать с теми игроками, которые есть, и я должен заставить их хорошо работать».

«Петер Бош проявил преданность команде и является хорошим человеком, но мы смотрим в будущее и взяли на себя ответственность за это решение. Я всегда мечтал о том, чтобы Лоран Блан стал главным тренером «Лиона», — прокомментировал назначение тренера председатель совета директоров французской команды Жан-Мишель Ола.

Напомним, «Лион» занимает 9-е место в Лиге 1 после десяти сыгранных туров, имея в активе 14 очков.

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