Лоран Блан: ситуация в «Лионе» сложная, но я счастлив быть здесь

Новый главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан прокомментировал свое назначение на этот пост в рамках посвященной этому пресс-конференции.
«Я очень счастлив быть здесь. Да, действительно, ситуация сложная, непростая, но в целом я доволен», — приводит слова французского специалиста L'Equipe.
Блан ответил на вопрос о возможных переходах в зимнее трансферное окно: «До январского трансферного окна предстоит много матчей, сейчас нет смысла об этом думать. Мы будем работать с теми игроками, которые есть, и я должен заставить их хорошо работать».
«Петер Бош проявил преданность команде и является хорошим человеком, но мы смотрим в будущее и взяли на себя ответственность за это решение. Я всегда мечтал о том, чтобы Лоран Блан стал главным тренером «Лиона», — прокомментировал назначение тренера председатель совета директоров французской команды Жан-Мишель Ола.
Напомним, «Лион» занимает 9-е место в Лиге 1 после десяти сыгранных туров, имея в активе 14 очков.
Перфоманс Star Wars болельщиков «Ренна»:
- 10 октября 2022
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
13:53
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
12:03