Владельцы «Челси» намерены создать «мультиклубную» сеть и пытались приобрести «Лион»
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Новые владельцы «Челси» потерпели неудачу в переговорах по поводу покупки французского «Лиона», сообщает The Guardian.
По сведениям источника, официальную заявку на покупку «Лиона» руководство лондонцев подавало в конце сентября, однако её не приняли. В планах консорциума есть идея построить «мультиклубную» сеть, как это сделали Red Bull и City Group.
Эту задачу Тодд Боули поручил ассистенту и партнёру Тому Глику. Желание создать клубную сеть может привести боссов лондонского клуба к вливаниям в Бразилию, Португалию и Бельгию.
Также сообщается, что стать частью сети хотел «Сантос», однако руководство лондонцев отказало бразильскому гранду.
Напомним, Тодд Боули приобрёл «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.
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