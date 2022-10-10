Главный тренер «Копенгагена»: мы должны ограничить сильные стороны игры «Манчестер Сити»

Главный тренер «Копенгагена» Джейкоб Нееструп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
«Мы рассмотрели некоторые моменты, которые можем улучшить. В то же время нужно ограничить сильные стороны игры соперника. «Манчестер Сити», несомненно, снова будет много владеть мячом, но, надеюсь, мы сможем действовать спокойнее в мячом, потому что это поможет сыграть ближе к воротам соперника, чем в прошлый раз. К тому же, мы сыграем на стадионе «Паркен» перед нашими болельщиками, и, конечно, это тоже имеет значение», — приводит слова Нееструпа пресс-служба УЕФА.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:45 мск.
- 10 октября 2022
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