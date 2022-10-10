Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Копенгаген» — «Ман Сити», прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд и вправду робот
Михаил Коробов
«Копенгаген» — «Ман Сити»: прогноз на матч ЛЧ
Комментарии
Домашние стены не спасут датчан от норвежца. Он слишком результативен!

11 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех датчан оценён экспертами в 21.00. Ставки на ничью принимаются за 8.40.

Прогнозы на все матчи ЛЧ.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 11 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» (11.10.2022)

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
11 октября 2022, вторник. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

Спустя всего неделю возвращаются еврокубковые турниры. 11 октября состоится восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами местный «Копенгаген» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Экспресс на 10 октября с коэффициентом 12.55: Иммобиле добудет очки, Воробьёв порадует Экспресс на 10 октября с коэффициентом 12.55: Иммобиле добудет очки, Воробьёв порадует

В прошлом сезоне «Копенгагену» довелось принять участие лишь в третьем по значимости еврокубковом соревновании — Лиге конференций. За счёт того, что уровень оппонентов был невелик, клуб с лёгкостью пробрался в 1/8 финала соревнования. Дальше его не пустил ПСВ (4:8 по сумме двух встреч).

Созин: в РПЛ необходимо добавить две команды из Беларуси.

Тем не менее подопечные Йесса Торупа заняли первое место в чемпионате Дании и таким образом получили право побороться за выход в групповой этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Выпавшим шансом они воспользовались на ура. В раунде плей-офф прошли чемпиона Турции — «Трабзонспор» (2:1 и 0:0).

Квартет по итогам жеребьёвки достался «Копенгагену» не из лёгких. В оппоненты он получил дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Манчестер Сити». В результате за стартовые три тура группового этапа Лиги чемпионов датчане, несмотря на усиление результативным нападающим «Трабзонспора» Андреасом Корнелиусом, не забили ни одного мяча.

«Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти устанет от сопротивления украинцев «Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти устанет от сопротивления украинцев

Сначала команда из одноимённого города разгромно уступила немцам (0:3) и сыграла вничью с плохо начавшими сезон испанцами (0:0), а затем крупно проиграла англичанам (0:5). В последнем случае датчане не нанесли ни одного удара в створ при двух ударах в принципе. При этом голкипер совершил целых 12 сейвов. Если бы не он, счёт был бы ещё более неприличным.

Полузащитник «Брайтона» в 24 года объявил о завершении карьеры.

«Манчестер Сити» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии занял первое место, причём как в турнирной таблице, так и по результативности. За 38 туров «горожане» забили целых 99 голов. За этот период они потерпели лишь три поражения и шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы.

Помимо того, подопечные Хосепа Гвардиолы добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где обидно уступили мадридскому «Реалу», который впоследствии и выиграл турнир. В это межсезонье клуб из Манчестера точечно усилился, заключив контракт с одним из самых талантливых нападающих в мире — Эрлингом Холандом.

Текущий сезон «горожане» начали практически безупречно. За девять туров в АПЛ они не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Победы одержали над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (4:0), «Кристал Пэлас» (4:2), «Ноттингем Форест» (6:0), «Вулверхэмптоном» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (6:3) и «Саутгемптоном» (4:0).

В трёх турах группового этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» также уверенно взял верх над соперниками. Помимо крупной победы над «Копенгагеном», он разгромил «Севилью» (4:0) и переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), которая совсем недавно, в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги, отняла очки у мюнхенской «Баварии» (2:2).

«Маккаби» — «Ювентус». Критика для Аллегри станет привычной «Маккаби» — «Ювентус». Критика для Аллегри станет привычной

За эти 12 встреч подопечные Гвардиолы забили 44 мяча. Холанд записал на свой счёт 20 из них. Нападающий настолько хорош, что английские болельщики в шутку призывают исключить его, создавая петиции. Одна из них, несмотря на юмористический характер, собрала более двух миллионов подписей. В ней была указана просьба отстранить норвежца, из-за того что «он — робот».

Кутепов оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Думаем, домашние стены не спасут «Копенгаген» от ещё одного разгромного поражения от клуба из Манчестера. Предлагаем проверить П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.02. За 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Дании «Копенгаген» добыл только пять побед и один раз сыграл вничью. Во всех остальных матчах уступил. Навязать борьбу одному из самых сильных клубов Англии ему вряд ли удастся.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 11 октября 2022 года

«Копенгаген» не сумел преуспеть в прошлом сезоне в Лиге конференций. За три тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов его игроки не забили ни одного мяча. Полагаем, действующий чемпион Англии и полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ одержит над подопечными Йесса Торупа разгромную победу, как и в последней личной встрече. В этом сезоне «горожане» ещё более результативны, нежели в прошлом. В частности, благодаря Эрлингу Холанду.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.02.

10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.

Головин: Чалов и Кучаев могут быть востребованы в Европе.

Комличенко: «Ростову» нравится, что на нас никто не ставит.

Головин рассказал о встрече с Черчесовым после матча Лиги Европы.

Эли Даса: «Зенит» — это российский аналог «Аякса».

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022