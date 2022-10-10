«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд и вправду робот

11 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех датчан оценён экспертами в 21.00. Ставки на ничью принимаются за 8.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 11 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» (11.10.2022)

Спустя всего неделю возвращаются еврокубковые турниры. 11 октября состоится восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами местный «Копенгаген» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

В прошлом сезоне «Копенгагену» довелось принять участие лишь в третьем по значимости еврокубковом соревновании — Лиге конференций. За счёт того, что уровень оппонентов был невелик, клуб с лёгкостью пробрался в 1/8 финала соревнования. Дальше его не пустил ПСВ (4:8 по сумме двух встреч).

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Тем не менее подопечные Йесса Торупа заняли первое место в чемпионате Дании и таким образом получили право побороться за выход в групповой этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Выпавшим шансом они воспользовались на ура. В раунде плей-офф прошли чемпиона Турции — «Трабзонспор» (2:1 и 0:0).

Квартет по итогам жеребьёвки достался «Копенгагену» не из лёгких. В оппоненты он получил дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Манчестер Сити». В результате за стартовые три тура группового этапа Лиги чемпионов датчане, несмотря на усиление результативным нападающим «Трабзонспора» Андреасом Корнелиусом, не забили ни одного мяча.

Сначала команда из одноимённого города разгромно уступила немцам (0:3) и сыграла вничью с плохо начавшими сезон испанцами (0:0), а затем крупно проиграла англичанам (0:5). В последнем случае датчане не нанесли ни одного удара в створ при двух ударах в принципе. При этом голкипер совершил целых 12 сейвов. Если бы не он, счёт был бы ещё более неприличным.

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«Манчестер Сити» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии занял первое место, причём как в турнирной таблице, так и по результативности. За 38 туров «горожане» забили целых 99 голов. За этот период они потерпели лишь три поражения и шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы.

Помимо того, подопечные Хосепа Гвардиолы добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где обидно уступили мадридскому «Реалу», который впоследствии и выиграл турнир. В это межсезонье клуб из Манчестера точечно усилился, заключив контракт с одним из самых талантливых нападающих в мире — Эрлингом Холандом.

Текущий сезон «горожане» начали практически безупречно. За девять туров в АПЛ они не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Победы одержали над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (4:0), «Кристал Пэлас» (4:2), «Ноттингем Форест» (6:0), «Вулверхэмптоном» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (6:3) и «Саутгемптоном» (4:0).

В трёх турах группового этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» также уверенно взял верх над соперниками. Помимо крупной победы над «Копенгагеном», он разгромил «Севилью» (4:0) и переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), которая совсем недавно, в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги, отняла очки у мюнхенской «Баварии» (2:2).

За эти 12 встреч подопечные Гвардиолы забили 44 мяча. Холанд записал на свой счёт 20 из них. Нападающий настолько хорош, что английские болельщики в шутку призывают исключить его, создавая петиции. Одна из них, несмотря на юмористический характер, собрала более двух миллионов подписей. В ней была указана просьба отстранить норвежца, из-за того что «он — робот».

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Думаем, домашние стены не спасут «Копенгаген» от ещё одного разгромного поражения от клуба из Манчестера. Предлагаем проверить П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.02. За 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Дании «Копенгаген» добыл только пять побед и один раз сыграл вничью. Во всех остальных матчах уступил. Навязать борьбу одному из самых сильных клубов Англии ему вряд ли удастся.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 11 октября 2022 года

«Копенгаген» не сумел преуспеть в прошлом сезоне в Лиге конференций. За три тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов его игроки не забили ни одного мяча. Полагаем, действующий чемпион Англии и полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ одержит над подопечными Йесса Торупа разгромную победу, как и в последней личной встрече. В этом сезоне «горожане» ещё более результативны, нежели в прошлом. В частности, благодаря Эрлингу Холанду.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.02.

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