Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Ростов» — «Краснодар»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (3:2).

«Единственная претензия к Мешкову: на 42-й минуте надо было показать Уткину жёлтую карточку — он наступил носком бутсы на икроножную мышцу соперника. Что касается пенальти, то первый контакт был до штрафной, а дальше Кайо влетел коленом в бедро Комличенко. Мешков разобрался — назначил 11-метровый и показал игроку «Краснодара» вторую жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Ростов» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Краснодар» (21) — на пятом месте.