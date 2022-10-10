Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Ростов» — «Краснодар»
Поделиться
Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (3:2).
«Единственная претензия к Мешкову: на 42-й минуте надо было показать Уткину жёлтую карточку — он наступил носком бутсы на икроножную мышцу соперника. Что касается пенальти, то первый контакт был до штрафной, а дальше Кайо влетел коленом в бедро Комличенко. Мешков разобрался — назначил 11-метровый и показал игроку «Краснодара» вторую жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
«Ростов» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Краснодар» (21) — на пятом месте.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:13
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
Партнерский контент