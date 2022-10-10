«Пускай арбитры запомнят свою работу». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ

12-й тур РПЛ получился крайне ярким: пока «Зенит» сенсационно терял очки, его преследователи рубились в своих матчах и дарили неожиданные результаты. И если неделей ранее к судейству было много вопросов, то в этот раз арбитры удивили грамотными решениями.
Специально для «Чемпионата» судейство в 12-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Урал» — «Химки» — 2:1
На 79-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Урала» за грубую игру. А так, хороший матч для арбитра. Карасёв управлял игрой и давал бороться. Не очень понравились только передвижение и выбор позиции. Карасёв ведь должен был судить во встрече прошлого тура «Крылья Советов» — «Краснодар», но получил травму в матче арбитров. Даже с учётом проблем со здоровьем отработал он нормально.
Оценка Карасёва — 8,3.
«Факел» — «Зенит» — 1:1
Хорошая работа Кукуяна. Оценка могла быть выше, но на третьей минуте арбитр не показал игроку «Факела» жёлтую карточку за грубую игру, а на 14-й — футболисту «Зенита».
Оценка Кукуяна — 8,2.
Павел Кукуян
Фото: vk.com/pfcfakel
ЦСКА — «Динамо» — 1:1
Не думал, что это будет центральный матч тура в плане судейства, но он получился именно таким. На 43-й минуте помощник Левникова грубо ошибся. Он зафиксировал офсайд у Чалова, хотя момент мог привести к выходу один на один. Думаю, этот помощник не скоро вернётся к работе.
На 54-й минуте Сазонов боролся с игроком ЦСКА, пытался сыграть в мяч и в итоге коснулся его. Левников правильно решил продолжить игру и сохранил уровень допустимых единоборств.
Теперь о падении Чалова в штрафной «Динамо» на 78-й минуте. Здесь нужно понять, удар это или контакт. Для меня это контакт. Если бы Чалов двигался к мячу, который в тот момент находился слева от него, то можно было бы говорить о нарушении. А футболист ЦСКА после контакта подогнул левую ногу, хотя ему попали по правой. Поддерживаю Левникова — это симуляция Чалова.
Что касается жёлтой карточки, в данном случае возможны только два сценария: 11-метровый и симуляция с наказанием. Неважно, выпрашивал Чалов пенальти или нет — он пытался ввести арбитра в заблуждение. Арбитры явно изучают игроков и ждут от них определённых действий, потому что для футболиста ЦСКА это не первый подобный эпизод.
Также было столкновение Чалова и Сазонова в центре поля. Оба футболиста смотрели на мяч, после чего игрок ЦСКА повернул голову и врезался в соперника. Для меня, как и для Левникова, правильное решение — продолжить игру. В итоге в этом матче у Левникова было три сложных эпизода, где он принял правильные решения.
Оценка Левникова — 8,5.
«Сочи» — «Локомотив» — 4:0
Хорошая работа Турбина. Оценка — 8,4.
Евгений Турбин
Фото: vk.com/pfcsochi
«Спартак» — «Крылья Советов» — 5:2
На седьмой минуте судьи правильно засчитали гол, и тут нужно отметить помощника Казарцева, который догнал все три фазы атаки и видел, что офсайда не было. На 15-й минуте снова здорово сработал ассистент: ещё до удара Промеса он заметил, что Хлусевич был «вне игры».
На 37-й минуте был отменён гол «Спартака». Джикия действительно находился в офсайде, но я бы хотел обсудить карточку. Казарцев не видел этого эпизода и сообщил об этом VAR, после чего его позвали посмотреть повтор. Арбитр правильно показал жёлтую карточку: Зотов шёл шипами вперёд, но увидел ногу Джикии и успел смягчить удар. Футболист «Спартака» же после контакта не упал и не начал орать, а продолжил бежать. В данном случае и VAR прав, и Казарцев молодец.
Оценка Казарцева — 8,5.
«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород» — 0:0
На 94-й минуте Безбородов увидел падение футболиста «Торпедо» и свистнул до того, как мяч залетел в ворота. Это просто трактовка единоборств. Для меня это не нарушение, а балет, но Безбородов находился в идеальной позиции, и в случае жалобы ЭСК его поддержит.
Оценка Безбородова — 8,3.
«Оренбург» — «Ахмат» — 2:1
Хорошая работа Москалёва. На дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил именно его. Не всё же Левникову, Карасёву и Кукуяну судить. Давайте назначим Москалёва!
Оценка Москалёва — 8,4.
Владимир Москалёв
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Ростов» — «Краснодар» — 3:2
Единственная претензия к Мешкову: на 42-й минуте надо было показать Уткину жёлтую карточку — он наступил носком бутсы на икроножную мышцу соперника. Что касается пенальти, первый контакт был до штрафной, а дальше Кайо влетел коленом в бедро Комличенко. Мешков разобрался — назначил 11-метровый и показал игроку «Краснодара» вторую жёлтую карточку.
Оценка Мешкова — 8,3.
Пускай арбитры запомнят 12-й тур и свою работу, потому что он пока лучший в этом сезоне. Даже Кукуян, получивший оценку 8,2, отработал хорошо.
- 10 октября 2022
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