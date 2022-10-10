«Пускай арбитры запомнят свою работу». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ

12-й тур РПЛ получился крайне ярким: пока «Зенит» сенсационно терял очки, его преследователи рубились в своих матчах и дарили неожиданные результаты. И если неделей ранее к судейству было много вопросов, то в этот раз арбитры удивили грамотными решениями.

Специально для «Чемпионата» судейство в 12-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Химки» — 2:1

На 79-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Урала» за грубую игру. А так, хороший матч для арбитра. Карасёв управлял игрой и давал бороться. Не очень понравились только передвижение и выбор позиции. Карасёв ведь должен был судить во встрече прошлого тура «Крылья Советов» — «Краснодар», но получил травму в матче арбитров. Даже с учётом проблем со здоровьем отработал он нормально.



Оценка Карасёва — 8,3.

«Факел» — «Зенит» — 1:1

Хорошая работа Кукуяна. Оценка могла быть выше, но на третьей минуте арбитр не показал игроку «Факела» жёлтую карточку за грубую игру, а на 14-й — футболисту «Зенита».



Оценка Кукуяна — 8,2.

Павел Кукуян Фото: vk.com/pfcfakel

ЦСКА — «Динамо» — 1:1

Не думал, что это будет центральный матч тура в плане судейства, но он получился именно таким. На 43-й минуте помощник Левникова грубо ошибся. Он зафиксировал офсайд у Чалова, хотя момент мог привести к выходу один на один. Думаю, этот помощник не скоро вернётся к работе.

На 54-й минуте Сазонов боролся с игроком ЦСКА, пытался сыграть в мяч и в итоге коснулся его. Левников правильно решил продолжить игру и сохранил уровень допустимых единоборств.

Теперь о падении Чалова в штрафной «Динамо» на 78-й минуте. Здесь нужно понять, удар это или контакт. Для меня это контакт. Если бы Чалов двигался к мячу, который в тот момент находился слева от него, то можно было бы говорить о нарушении. А футболист ЦСКА после контакта подогнул левую ногу, хотя ему попали по правой. Поддерживаю Левникова — это симуляция Чалова.

Что касается жёлтой карточки, в данном случае возможны только два сценария: 11-метровый и симуляция с наказанием. Неважно, выпрашивал Чалов пенальти или нет — он пытался ввести арбитра в заблуждение. Арбитры явно изучают игроков и ждут от них определённых действий, потому что для футболиста ЦСКА это не первый подобный эпизод.

Также было столкновение Чалова и Сазонова в центре поля. Оба футболиста смотрели на мяч, после чего игрок ЦСКА повернул голову и врезался в соперника. Для меня, как и для Левникова, правильное решение — продолжить игру. В итоге в этом матче у Левникова было три сложных эпизода, где он принял правильные решения.

Оценка Левникова — 8,5.

«Сочи» — «Локомотив» — 4:0

Хорошая работа Турбина. Оценка — 8,4.

Евгений Турбин Фото: vk.com/pfcsochi

«Спартак» — «Крылья Советов» — 5:2

На седьмой минуте судьи правильно засчитали гол, и тут нужно отметить помощника Казарцева, который догнал все три фазы атаки и видел, что офсайда не было. На 15-й минуте снова здорово сработал ассистент: ещё до удара Промеса он заметил, что Хлусевич был «вне игры».

На 37-й минуте был отменён гол «Спартака». Джикия действительно находился в офсайде, но я бы хотел обсудить карточку. Казарцев не видел этого эпизода и сообщил об этом VAR, после чего его позвали посмотреть повтор. Арбитр правильно показал жёлтую карточку: Зотов шёл шипами вперёд, но увидел ногу Джикии и успел смягчить удар. Футболист «Спартака» же после контакта не упал и не начал орать, а продолжил бежать. В данном случае и VAR прав, и Казарцев молодец.

Оценка Казарцева — 8,5.

«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород» — 0:0

На 94-й минуте Безбородов увидел падение футболиста «Торпедо» и свистнул до того, как мяч залетел в ворота. Это просто трактовка единоборств. Для меня это не нарушение, а балет, но Безбородов находился в идеальной позиции, и в случае жалобы ЭСК его поддержит.



Оценка Безбородова — 8,3.

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:1

Хорошая работа Москалёва. На дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил именно его. Не всё же Левникову, Карасёву и Кукуяну судить. Давайте назначим Москалёва!

Оценка Москалёва — 8,4.

Владимир Москалёв Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Ростов» — «Краснодар» — 3:2

Единственная претензия к Мешкову: на 42-й минуте надо было показать Уткину жёлтую карточку — он наступил носком бутсы на икроножную мышцу соперника. Что касается пенальти, первый контакт был до штрафной, а дальше Кайо влетел коленом в бедро Комличенко. Мешков разобрался — назначил 11-метровый и показал игроку «Краснодара» вторую жёлтую карточку.

Оценка Мешкова — 8,3.

Пускай арбитры запомнят 12-й тур и свою работу, потому что он пока лучший в этом сезоне. Даже Кукуян, получивший оценку 8,2, отработал хорошо.