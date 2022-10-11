Мещеряков высказался об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об увольнении Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из команды.
«Насколько сложно будет исправить то, что сделали в «Локомотиве» немцы и Томас Цорн? Не владею внутренней информацией, а без этого все — досужие разговоры на диване. Без сомнений, стараться придётся упорно, в первую очередь, речь про психологическое состояние команды и выстраивание игры», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».
После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 9 очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.
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