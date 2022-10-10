В шорт-листе «Локомотива» три кандидата на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт»

В московском «Локомотиве» определились с основными кандидатами на пост главного тренера клуба, сообщает "РБ Спорт".
В число претендентов входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. С двумя из трёх кандидатов проведены встречи.
При этом, назначение Андрея Талалаева оценивается как наиболее вероятное. С большой долей вероятности, назначение нового главного тренера состоится завтра, 11 октября, когда у команды начнётся тренировочный цикл для подготовки к игре 13-го тура против «Торпедо».
Пост главного тренера в «Локомотиве» стал вакантным после увольнения предыдущего главного тренера — Йозефа Циннбауэра.
«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих на 15-м месте «Химки» всего на одно очко.
- 10 октября 2022
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