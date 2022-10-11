Рианчо — о сравнении Соболева с Холандом: каждый должен находиться на своём месте
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на сравнение форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Также специалист признался, что не знает, является ли связка Соболева с Квинси Промесом одной из сильнейших в истории московского клуба.
«Не знаю, является ли связка нападающих Промес-Соболев одной из лучших в истории «Спартака». Что касается сравнения Соболева с Холандом, то считаю, что каждый должен находиться на своём месте», — приводит слова Рианчо Legalbet.
Напомним, Соболев оформил дубль в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Игра завершилась со счётом 5:2. Помимо Соболева, забивали Квинси Промес (дубль) и Руслан Литвинов.
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