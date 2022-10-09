«Спартак» искал игру целый тайм. А потом включился лучший нападающий России

С таким Соболевым можно забыть о проблемах в обороне. В этот раз от него пострадали «Крылья».

«Спартак» снова это сделал! Матч 12-го тура с «Крыльями Советов» складывался для красно-белых тяжело, но закончился триумфом.

«Крылья» на первых минутах удивили «Спартак». Пока красно-белые разогревались, соперник забрал мяч и пошёл в атаку. И даже забил, причём очень легко. Оборону «Спартака» распилили поперечными передачами: Сергей Пиняев — на Максима Глушенкова, тот — на Романа Ежова. А дальше удар в одно касание в ближний угол.

Для «Спартака» быстрый гол «Крыльев» стал неприятным сюрпризом. Красно-белые стали активнее атаковать, но создать голевой момент никак не получалось. Команда Гильермо Абаскаля в итоге всё же забила, но из явного офсайда. «Крылья» моментально ответили и вернули прежний баланс остроты: Ежов ворвался в штрафную, а Глушенков пробил из убойной позиции прямо в Александра Селихова.

В игре «Спартака» прослеживалась тенденция, которую было сложно объяснить. Несмотря на наличие сразу двух габаритных нападающих в лице Александра Соболева и Шамара Николсона, красно-белые упёрлись в игру низом и избегали примитивных навесов. Возможно, в том числе из-за этого Николсон вновь выпадал из игры.

Матч «Спартака» и «Крыльев» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А в конце тайма случился самый интересный момент. Георгий Джикия забил из офсайда и в момент удара получил шипами в колено от Георгия Зотова. VAR шесть минут проверял момент на предмет красной карточки и даже позвал Василия Казарцева к экрану, а тот посмотрел видео и достал жёлтую. Джикию же собирались менять, но в итоге капитан «Спартака» разбегался.

А перед самым перерывом «Спартак» всё же сравнял счёт. Примечательно, что сработал заброс, от которых красно-белые перед этим отказывались. Даниил Денисов спросил головой, а Промес мощно пробил. Иван Ломаев мяча коснулся, но не выручил.

Если коротко описать второй тайм, можно ограничиться двумя словами — Александр Соболев. Спустя пять минут после окончания перерыва нападающий «Спартака» улизнул от Зотова, а Данил Пруцев ловко дал в разрез. Удар в дальний — и 2:1.

Второй гол, похоже, вернул «Спартаку» ощущение, что всё в порядке. И красно-белые практически сразу за это поплатились. Сначала снова провалился фланг обороны, из-за чего Ежов чуть не оформил дубль. А затем к «Крыльям» пришёл и гол: Амар Рахманович замкнул подачу со штрафного.

Абаскаль моментально отреагировал на пропущенный гол и выпустил на поле Антона Зиньковского вместо Николсона. Примерно с такой же скоростью эта замена принесла плоды: полузащитник вырезал фирменную подачу с фланга, которую замкнул Соболев.

Футболистам «Спартака» явно понравилась традиция забивать во втором тайме раз в несколько минут, так что отказываться от неё они не стали. На 73-й минуте пришла очередь Руслана Литвинова — именно он замкнул подачу Промеса со штрафного.

Кажется, в дальнейшем у футболистов обеих команд окончательно отпали сомнения в результате. Но одна интрига всё же оставалась: Промес рвался оформить дубль. С первой попытки Квинси попал в штангу, а в добавленное время всё же пробил в створ. 5:2!

А теперь несколько фактов. «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ. У Соболева 6+4 по «гол+пас» в 11 матчах РПЛ, у Промеса — 11+5 в 12 играх. Даже когда в обороне явные проблемы, такая атака способна их компенсировать и перевернуть ход матча. К концу первого тайма даже представить было невозможно, что «Спартак» разгромно выиграет. Но это случилось!