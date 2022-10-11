«Верона» уволила главного тренера, у команды лишь одна победа в Серии А

«Верона» уволила главного тренера команды Габриэле Чоффи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



«ФК «Верона» освобождает Габриэле Чоффи от должности главного тренера. Мы благодарим Чоффи и сотрудников его штаба за проделанную работу», — говорится в заявлении команды.



Чоффи возглавил итальянский клуб в июле текущего года, соглашение с 47‑летним тренером было рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне специалист возглавлял «Удинезе».



В последнем матче чемпионата «Верона» уступила «Салернитане» (1:2). После девяти туров Серии А команда располагается в зоне вылета, занимая 18‑е место в таблице, клуб одержал лишь одну победу, на его счету пять очков. В следующем матче Серии А «Верона» примет «Милан». Игра состоится 16 октября.

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