«Россия — большая. Места хватает». Гаджиев — о натурализации Малкома
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слова бразильского легионера сине-бело-голубых Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».
«Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всё это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.
Ребята сильные, здоровые и разумные, надеюсь. Нам не мешает такое пополнение. Россия — большая. Места хватает. Кровь смешать будет тоже в пользу России», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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