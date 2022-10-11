«Россия — большая. Места хватает». Гаджиев — о натурализации Малкома

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слова бразильского легионера сине-бело-голубых Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».

«Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всё это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.



Ребята сильные, здоровые и разумные, надеюсь. Нам не мешает такое пополнение. Россия — большая. Места хватает. Кровь смешать будет тоже в пользу России», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.