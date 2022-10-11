Вальбуэна — о том, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ»: нельзя так себя вести

Бывший игрок московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, ныне выступающий за «Олимпиакос», отреагировал на информацию, согласно которой нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет покинуть парижский клуб.



«Он отличный игрок, но нельзя так себя вести на поле. Если у вас в клубе есть разногласия, нужно их урегулировать. Я понимаю, что Мбаппе разочарован тем, что обещания, которые ему дали, не были выполнены. Но нужно вести себя как великий человек, как лидер», — приводит слова Вальбуэна Footmercato со ссылкой на RMC Sport.



Ранее сообщалось, что форвард попросил «ПСЖ» отпустить его. Отношения между Мбаппе и клубом полностью разорваны. Руководство «ПСЖ» не собирается способствовать уходу Килиана. Отмечается, что самым вероятным вариантом является «Ливерпуль», при этом сам Мбаппе хочет играть за «Реал».

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