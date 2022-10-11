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Галтье может покинуть «ПСЖ» вместе с Мбаппе

Галтье может покинуть «ПСЖ» вместе с Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может покинуть парижский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, наставник может покинуть команду вместе с нападающим Килианом Мбаппе. Также советник президента клуба Лукаш Кампуш может уйти из структуры клуба вместе с Мбаппе и Галтье. Кампуш и Галтье чувствуют, что руководство клуба обмануло их, как и спортсмена.

В текущем сезоне 23-летний француз провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть клуб зимой или летом 2023 года. Отмечается, что форвард попросил «ПСЖ» отпустить его.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

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